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В Україні пропонують запровадити День подяки: коли його святкують

8 серпня 2023 08:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні пропонують запровадити День подяки: коли його святкують
Засідання Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні можуть запровадити нове державне свято — День подяки. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували на сайті Верховної Ради. Відзначати його пропонується щороку 22 жовтня.

Законопроєкт зареєстрував нардеп від "Слуги Народу" Георгій Мазурашу

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Георгій Мазурашу вважає, що це свято потрібно запровадити, адже воно має "підняти подяку на загальнонаціональний рівень, коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити".

Святкувати День подяки пропонують 22 жовтня, оскільки саме восени в нашій країні збирають врожай — за святковим столом буде багато овочів та фруктів, а це сприятиме запровадженню традиції проводити це свято в родинному колі.

Нині цей законопроєкт направлено на розгляд комітету.

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Законопроєкт про День подяки. Фото: скріншот

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада змінила дати державних свят. Відтак Різдво Христове відзначатимуть 25 грудня, а не 7 січня. 

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