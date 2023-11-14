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В Украине реформируют систему образования — что изменится для школьников и абитуриентов

14 ноября 2023 08:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине реформируют систему образования — что изменится для школьников и абитуриентов
Студенты Винницкого национального медицинского университета им. Н. И. Пирогова. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В 2024 году в Украине предстоят значительные изменения в образовательной системе, особенно для тех, кто собирается поступать в университеты. Кабмин утвердил новые правила для проведения Национального мультипредметного теста (НМТ) и Государственной итоговой аттестации (ГИА).

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Теперь абитуриенты могут выбирать между дневной, вечерней и заочной формами обучения, когда подают документы на получение степени бакалавра или магистра. 

Важным нововведением является увеличение количества предметов для НМТ до четырех, с обязательным тестированием по каждому предмету в течение 60 минут. Тестирование будет разделено на два блока по 120 минут с перерывом между ними.

Система тестирования НМТ адаптирована к текущим условиям безопасности в стране. Теперь абитуриентам, проживающим далеко от центров тестирования, потребуется приехать туда лишь один раз. Для тех, кто находится за границей, предусмотрена возможность сдачи теста в местных экзаменационных центрах.

В 2024 году пробный НМТ не будет проводиться, однако Украинский центр оценивания качества образования предоставит информацию о специфике тестирования и опубликует демонстрационные варианты тестов. Также стоит отметить, что в этом году не будет приема на программы младшего бакалавра, что является частью стратегии по модернизации высших учебных заведений.

Проведение Государственной итоговой аттестации

В 2024 году ГИА не будет проводиться для выпускников всех степеней среднего образования, что освобождает учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов от необходимости ее сдачи. НМТ же останется обязательным только для тех, кто планирует поступать в вузы.

Кроме того, в 2024 году запланировано проведение пилотной программы ГИА для учащихся 4-го класса, но только среди ограниченного числа учеников. В Минобразования указали, что  такая аттестация после 4-го класса не повлияет на дальнейшее обучение детей. Ее цель — оценить качество образовательного процесса и внести соответствующие коррективы в образовательную политику.

Напомним, что студенты украинских вузов могут возместить часть средств, заплаченных за обучение в университете. Общая сумма скидки от налоговой службы составляет 18% стоимости обучения.

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