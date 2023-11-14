В Україні реформують систему освіти — що зміниться для школярів та абітурієнтів

Студенти Вінницького національного медичного університету ім. Н. І. Пирогова. Фото: УНІАН

У 2024 році в Україні очікуються значні зміни в освітній системі, особливо для тих, хто збирається вступати до університетів. Кабмін затвердив нові правила для проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) та Державної підсумкової атестації (ДПА).

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Тепер абітурієнти можуть обирати між денною, вечірньою та заочною формами навчання, коли подають документи на здобуття ступеня бакалавра чи магістра.

Важливим нововведенням є збільшення кількості предметів для НМТ до чотирьох з обов'язковим тестуванням по кожному предмету протягом 60 хвилин. Тестування буде поділено на два блоки по 120 хвилин із перервою між ними.

Система тестування НМТ адаптована до поточних умов безпеки у країні. Тепер абітурієнтам, які мешкають далеко від центрів тестування, потрібно приїхати туди лише один раз. Для тих, хто перебуває за кордоном, передбачено можливість складання тесту в місцевих екзаменаційних центрах.

У 2024 році пробний НМТ не проводитиметься, проте Український центр оцінювання якості освіти надасть інформацію про специфіку тестування та опублікує демонстраційні варіанти тестів. Також варто зазначити, що цього року не буде прийому на програми молодшого бакалавра, що є частиною стратегії модернізації вищих навчальних закладів.

Проведення Державної підсумкової атестації

У 2024 році ДПА не проводитиметься для випускників усіх ступенів середньої освіти, що звільняє учнів 4-х, 9-х та 11-х класів від необхідності її здачі. НМТ залишиться обов'язковим тільки для тих, хто планує вступати до ЗВО.

Крім того, у 2024 році заплановано проведення пілотної програми ДПА для учнів 4-го класу, але лише серед обмеженої кількості учнів. У Міносвіти зазначили, що така атестація після 4 класу не вплине на подальше навчання дітей. Її мета — оцінити якість освітнього процесу та внести відповідні корективи до освітньої політики.

Нагадаємо, що студенти українських ЗВО можуть відшкодувати частину коштів, заплачених за навчання в університеті. Загальна сума знижки від податкової служби складає 18% від вартості навчання.