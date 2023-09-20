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В Украине опровергли фейки о западном оружии, которое якобы оказалось у членов "Новой ИРА"

20 сентября 2023 09:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине опровергли фейки о западном оружии, которое якобы оказалось у членов "Новой ИРА"
Фейковые новости. Фото: akzent.zp.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Информация о якобы обнаружении западного оружия для Украины у членов "Новой Ирландской республиканской армии" является манипуляцией и фейком. У членов "Новой ИРА" обнаружили российские гранаты нового типа, которые использует исключительно российская армия.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Ранее сетью начала распространяться информация, что полиция Северной Ирландии якобы изъяла у двух радикалов "Новой ирландской республиканской армии" (NIRA) ранее предоставленное в рамках военной помощи Украине оружие. Известно, что об этом со ссылкой на американский ультраправый веб-сайт Breitbart пишут кремлевские СМИ и анонимные Telegram-каналы.

фейки о западном оружии
Фейки о западном оружии в кремлевских СМИ. Фото: stopfake.org

Однако правда совсем другая, 9 сентября во время "превентивной контртеррористической операции" у членов военизированной организации "Новая ИРА" изъяты не западные образцы, ранее поставленные в рамках военной помощи Украине, а гранаты нового типа, используемые исключительно российской армией.

"Считается, что "Новая ИРА" приобрела российские военные гранаты, которые вполне могли быть украдены наемниками из передовой украинской войны", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в Пентагоне и Европоле подтверждают, что не видят признаков торговли оружием со стороны Украины и полностью доверяют Киеву по поставке необходимого вооружения.

Напомним, недавно в Украине опровергли распространяемую через российские каналы в Telegram информацию о том, что украинские экологи якобы предложили использовать биоразлагаемые мешки для захоронения погибших солдат. При этом РФ утверждает, что телеканал "1+1" представил материал, что такой подход к погребению поможет улучшить плодородие почвы.

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