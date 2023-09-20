В Україні розвіяли фейки про західну зброю, яка нібито опинилась у членів "Нової ІРА"

Фейкові новини. Фото: akzent.zp.ua

Інформація про нібито виявлення західної зброї для України у членів "Нової Ірландської республіканської армії" є маніпуляцією та фейком. У членів "Нової ІРА" знайшли російські гранати нового типу, які використовує виключно російська армія.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Раніше мережею почала ширитися інформація, що поліція Північної Ірландії нібито вилучила у двох радикалів "Нової ірландської республіканської армії" (NIRA) раніше надану в рамках військової допомоги Україні зброю. Відомо, що про це із посиланням на американський ультраправий вебсайт Breitbart пишуть кремлівські ЗМІ та анонімні Telegram-канали.

Фейки про західну зброю в кремлівських ЗМІ. Фото: stopfake.org

Проте правда зовсім інша, адже 9 вересня під час "превентивної контртерористичної операції" у членів воєнізованої організації "Нова ІРА" вилучено не західні зразки, раніше поставлені в рамках військової допомоги Україні, а гранати нового типу, які використовує виключно російська армія.

"Вважається, що "Нова ІРА" придбала російські військові гранати, які цілком могли бути викрадені найманцями з передової української війни", — йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що у Пентагоні та Європолі підтверджують, що не бачать ознак торгівлі зброєю з боку України і повністю довіряють Києву в питанні постачання необхідного озброєння.

Нагадаємо, нещодавно в Україні спростували інформацію, що розповсюджується через російські канали в Telegram, про те, що українські екологи нібито запропонували використовувати біорозкладні мішки для поховання загиблих солдатів. При цьому РФ стверджує, що телеканал "1+1" представив матеріал про те, що такий підхід до поховання допоможе покращити родючість ґрунту.