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В Украине отменят заочную форму и позволят студентам регулировать срок обучения, — Федоров

23 октября 2023 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине отменят заочную форму и позволят студентам регулировать срок обучения, — Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал фундаментальные изменения в высшем образовании. Правительство уже поддержало законопроект. В нем говорится об отмене заочной формы, разрешении студентам регулировать срок обучения и прочем.

Об этом Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

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Изменения в высшем образовании

Федоров подчеркнул, что Украина оптимизирует высшее образование и приблизит его к европейским стандартам.

"Теперь у студентов будет больше свободы действий. Они будут выбирать, сколько учиться, какие именно предметы интересны и даже смогут менять специальность после 1-2 лет обучения", — рассказал он.

Нововведения:

  • Студенты по контракту могут регулировать сроки обучения. Например, ускорить его и завершить бакалавриат за три года вместо четырех или же получить степень за шесть лет;
  • выбор специальности после первого или второго курса. Федоров подчеркнул, что в 17 лет сложно выбрать профессию на всю жизнь, поэтому Украина дает студентам больше времени и возможностей, чтобы определиться. По его словам, в течение одного или двух лет будут изучаться общие предметы, а далее лицо сможет выбирать конкретную специальность;
  • дистанционное обучение вместо заочного или вечернего. Министр цифровой трансформации подчеркнул, что Украине нужны образованные граждане, поэтому с 2024 года в стране отменят заочную форму обучения. По словам Федорова, дистанционное обучение показало себя эффективнее, чем покупка дипломов и образование "для галочки";

"Продолжаем строить систему образования, чтобы развивать человеческий капитал и создавать инновации. Спасибо правительству и МОН за общее видение развития образования в Украине", — добавил он.

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Изменения в высшем образовании. Фото: t.me/zedigital
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Изменения в высшем образовании. Фото: t.me/zedigital
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Изменения в высшем образовании. Фото: t.me/zedigital
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Изменения в высшем образовании. Фото: t.me/zedigital
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Изменения в высшем образовании. Фото: t.me/zedigital
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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, в 2024 году украинский центр оценивания качества образования разработал формат национального мультипредметного теста. Этот год принесет определенные изменения в процесс тестирования.

Также мы писали, что заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что в следующем году абитуриенты с временно оккупированных территорий Украины будут поступать в высшие учебные заведения только по собеседованию. Таким образом им не нужно будет сдавать НМТ.

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