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В Україні скасують заочну форму та дозволять студентам регулювати термін навчання, — Федоров

23 жовтня 2023 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні скасують заочну форму та дозволять студентам регулювати термін навчання, — Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував фундаментальні зміни у вищій освіті. Уряд вже підтримав законопроєкт. У ньому йдеться про скасування заочної форми, дозвіл студентам регулювати термін навчання та інше.

Про це Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зміни у вищій освіті

Федоров наголосив, що Україна оптимізує вищу освіту та наблизить її до європейських стандартів. 

"Тепер у студентів буде більше свободи дій. Вони обиратимуть, скільки вчитися, які саме предмети цікаві, й навіть зможуть змінювати спеціальність після 1–2 років навчання", — розповів він.

Нововведення:

  • Студенти за контрактом можуть регулювати термін навчання. Наприклад, пришвидшити його й завершити бакалаврат за три роки замість чотирьох або ж здобути ступінь за шість років;
  • вибір спеціальності після першого чи другого курсу. Федоров наголосив, що у 17 років складно вибрати професію на все життя, тому Україна дає студентам більше часу та можливостей, щоб визначитися. За його словами, протягом одного або двох років вивчатимуться загальні предмети, а далі особа зможе обирати конкретну спеціальність;
  • дистанційне навчання замість заочного чи вечірнього. Міністр цифрової трансформації наголосив, що Україні потрібні освічені громадяни, тому з 2024 року в країні скасують заочну форму навчання. За словами Федорова, дистанційне навчання показало себе ефективніше, ніж купівля дипломів та освіта "для галочки";

"Продовжуємо будувати систему освіти, щоб розвивати людський капітал та створювати інновації. Дякую Уряду та МОН за спільне бачення розвитку освіти в Україні", — додав він.

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Зміни у вищій освіті. Фото: t.me/zedigital
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Зміни у вищій освіті. Фото: t.me/zedigital
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Зміни у вищій освіті. Фото: t.me/zedigital
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Зміни у вищій освіті. Фото: t.me/zedigital
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Зміни у вищій освіті. Фото: t.me/zedigital
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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2024 року Український центр оцінювання якості освіти розробив формат національного мультипредметного тесту. Цей рік принесе певні зміни до процесу тестування.

Також ми писали, що заступник Міністра освіти й науки України Михайло Винницький заявив, що наступного року абітурієнти з тимчасово окупованих територій України вступатимуть до вищих навчальних закладів лише за співбесідою. Таким чином їм не потрібно буде складати НМТ.

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