В Украине упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников, — Федоров

Михаил Федоров

В Украине упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников в страну. Она будет действовать на период военного положения.

Об этом сообщил Михаил Федоров.

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"Еще один важный шаг для развития украинского рынка БпЛА. Вместе с Минэкономики и при максимальной поддержке СБУ упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников в Украину на время военного положения. Теперь производителям дронов не нужно будет получать на это заключение от Службы безопасности. Сегодня Правительство приняло соответствующую постановление", — говорится в сообщении.

По словам Федорова, раньше на заключение шло до 15 дней, а экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов. К примеру, GPS модулей или термальных камер.

Он отметил, что упрощение процедуры ускорит ввоз, сборку и доставку этих комплектующих на фронт.

"Продолжаем работать над ликвидацией других блокеров. Вносим изменения в Таможенный и Налоговый кодексы. Чтобы импортеры БпЛА не платили ввозную пошлину и НДС за дроны и комплектующие на время военного положения", — подчеркнул Федоров.

По его словам, это сделает украинскую армию более технологичной.

Напомним, 24 марта, правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. По словам Михаила Федорова, принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное создаст условия для стремительного развития украинского милтек.

Также мы писали, что украинские военные получат еще 300 беспилотников Mavic 3T. Их закупили благодаря донатам на проект "Армия дронов.

Добавим, украинские дроны-камикадзе, купленные за донаты украинцев, уничтожили два зенитно-ракетных комплекса рф. "Тор-2М". Эти ЗРК были созданы специально для противодействия беспилотникам.