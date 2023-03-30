В Україні спростили процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників, — Федоров

Михайло Федоров

В Україні спростили процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників у країну. Вона буде діяти на період воєнного стану.

Про це повідомив Михайло Федоров.

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"Ще один важливий крок для розвитку українського ринку БпЛА. Разом з Мінекономіки та за максимальної підтримки СБУ спростили процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників в Україну на час воєнного стану. Тепер виробникам дронів не треба буде отримувати на це висновок від Служби безпеки. Сьогодні Уряд ухвалив відповідну постанову", — йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, раніше на висновок йшло до 15 днів, а експертиза затягувала процес ввезення комплектуючих для дронів. Наприклад, GPS модулів або термальних камер.

Він зазначив, що спрощення процедури пришвидшить ввезення, збірку та доставку цих комплектуючих на фронт.

"Продовжуємо працювати над ліквідацією інших блокерів. Вносимо зміни до Митного та Податкових кодексів. Щоб імпортери БпЛА не сплачували ввізне мито та ПДВ за дрони та комплектуючі на час воєнного стану", — наголосив Федоров.

За його словами, це зробить українську армію більш технологічною.

Нагадаємо, 24 березня, уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. За словами Михайла Федорова, ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне — створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек.

Також ми писали, що українські військові отримають ще 300 безпілотників Mavic 3T. Їх закупили завдяки донатам на проєкт "Армія дронів.

Додамо, українські дрони-камікадзе, куплені за донати українців, знищили два зенітно-ракетні комплекси рф "Тор-2М". Ці ЗРК були створені спеціально для протидії безпілотникам.