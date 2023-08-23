Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украине будут признавать образование, полученное на оккупированных территориях arrow

В Украине будут признавать образование, полученное на оккупированных территориях

23 августа 2023 17:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине будут признавать образование, полученное на оккупированных территориях
Студенты в университете. Иллюстративное фото: nung.edu.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Верховная Рада поддержала решение о признании образования в Украине, полученном на временно оккупированных территориях. Для этого людям нужно будет пройти аттестацию.

Об этом рассказал нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на карточку законопроекта.

Читайте также:

Признание образования, полученного на ВОТ

В законопроекте говорится, что лица, которые проходили обучение на временно оккупированной территории Украины, могут пройти аттестацию для признания результатов обучения и кредитов ЕКТС.

"Лицам, которые проходят аттестацию для получения высшего образования, могут быть зачислены результаты обучения и кредиты ЕКТС в объеме не более 75 процентов общего объема образовательной программы", — пишет Гончаренко.

Аттестация не проводится:

  • по специальностям, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины;
  • для признания результатов обучения и кредитов ЕКТС на втором (магистерском) (кроме образовательных программ подготовки магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления на основе полного общего среднего образования или профессионального предвысшего образования) и третьем (образовательно-научном/образовательно-творческом) уровне высшего образования.
null
Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, в правительстве утвердили новые сроки начала и конца учебного года. Он продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.

Также мы писали, что в Министерстве образования и науки Украины заявили, что не выдадут документы о высшем образовании 450 студентам. Причиной этого является то, что они учились по системе "польского поступления" и не сдавали внешнее независимое оценивание.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз