В Украине будут признавать образование, полученное на оккупированных территориях

Студенты в университете. Иллюстративное фото: nung.edu.ua

Верховная Рада поддержала решение о признании образования в Украине, полученном на временно оккупированных территориях. Для этого людям нужно будет пройти аттестацию.

Об этом рассказал нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на карточку законопроекта.

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В законопроекте говорится, что лица, которые проходили обучение на временно оккупированной территории Украины, могут пройти аттестацию для признания результатов обучения и кредитов ЕКТС.

"Лицам, которые проходят аттестацию для получения высшего образования, могут быть зачислены результаты обучения и кредиты ЕКТС в объеме не более 75 процентов общего объема образовательной программы", — пишет Гончаренко.

Аттестация не проводится:

по специальностям, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины;

для признания результатов обучения и кредитов ЕКТС на втором (магистерском) (кроме образовательных программ подготовки магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления на основе полного общего среднего образования или профессионального предвысшего образования) и третьем (образовательно-научном/образовательно-творческом) уровне высшего образования.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, в правительстве утвердили новые сроки начала и конца учебного года. Он продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.

Также мы писали, что в Министерстве образования и науки Украины заявили, что не выдадут документы о высшем образовании 450 студентам. Причиной этого является то, что они учились по системе "польского поступления" и не сдавали внешнее независимое оценивание.