В Україні визнаватимуть освіту, яка здобута на окупованих територіях

Студенти в університеті. Ілюстративне фото: nung.edu.ua

Верховна Рада підтримала рішення про визнання освіти в Україні, яка здобута на тимчасово окупованих територіях. Для цього людям потрібно буде пройти атестацію.

Про це розповів нардеп Олексій Гончаренко з посиланням на картку законопроєкту.

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У законопроєкті йдеться, що особи, які проходили навчання на тимчасово окупованій території України можуть пройти атестацію для визнання результатів навчання та кредитів ЄКТС.

"Особам, які проходять атестацію для здобуття вищої освіти, можуть бути зараховані результати навчання та кредити ЄКТС в обсязі не більше 75 відсотків загального обсягу освітньої програми", — пише Гончаренко.

Атестація не проводиться:

зі спеціальностей, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

для визнання результатів навчання та кредитів ЄКТС на другому (магістерському) (крім освітніх програм підготовки магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або фахової передвищої освіти) та третьому (освітньонауковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти.

Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, в уряді затвердили нові терміни початку та кінця навчального року. Він триватиме з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024.

Також ми писали, що у Міністерстві освіти й науки України заявили, що не видадуть документи про вищу освіту 450 студентам. Причиною цього є те, що вони навчалися за системою "польського вступу" та не складали зовнішнє незалежне оцінювання.