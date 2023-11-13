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В Украине зимой могут объявить локальный карантин

13 ноября 2023 14:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине зимой могут объявить локальный карантин
Люди надевают медицинские маски во время карантина. Фото: UNICEF
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине зимой могут ввести карантин в связи с увеличением случаев заболеваний вирусными инфекциями. Такие ограничения будут зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в различных регионах. 

Об этом сообщил замглавы Минздрава и главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

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Кузин указал, что зимой карантинные меры могут быть актуальны, как это было до пандемии COVID-19, так и в текущих условиях. Он отметил, что с конца сентября и начала октября в Украине наблюдается рост заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. При превышении эпидемических порогов в определенных областях фиксируются вспышки заболеваемости.

В то же время, санитарный врач объяснил, что в таких случаях применяются местные противоэпидемические меры, включая закрытие школ, чтобы уменьшить распространение инфекции среди подростков и в общественных коллективах.

Кузин добавил, что, несмотря на исключение коронавируса из списка особо опасных инфекций и отмену общенационального карантина, норма о введении локального карантина остается эффективной мерой борьбы с распространением вирусных заболеваний.

Напомним, что в Украине за последние две недели зафиксировали вспышку гепатита А в нескольких областях. Причиной этому могут быть низкий иммунитет, немытые руки, затопления территорий и осенне-зимний период, когда вирус гепатита А особенно активен.

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