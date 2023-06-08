В Украине зафиксировали землетрясение
Сегодня, 8 июня, в Полтавской области произошло землетрясение. Его магнитуда 3,7 по шкале Рихтера
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Землетрясение в Полтавской области
Эпицентр землетрясения был расположен на расстоянии 26 км к юго-востоку от города Полтава с глубиной 10 км. Его зафиксировали в 10:23 утра.
Согласно классификации землетрясений, этот относится к ощутимым.
Землетрясения в Украине
Напомним, 27 мая в Полтавской области зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Его могли ощутить те, кто находился в состоянии покоя и внутри здания на верхних этажах.
Ранее также наблюдались подобные землетрясения на территории Полтавщины, в том числе последние два случая: 14 января 2023 года с магнитудой 2,7 и 03 октября 2022 года с магнитудой 3,4.