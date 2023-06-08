В Украине зафиксировали землетрясение

Шкала Рихтера. Фото: google.com

Сегодня, 8 июня, в Полтавской области произошло землетрясение. Его магнитуда 3,7 по шкале Рихтера

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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Эпицентр землетрясения был расположен на расстоянии 26 км к юго-востоку от города Полтава с глубиной 10 км. Его зафиксировали в 10:23 утра.

Согласно классификации землетрясений, этот относится к ощутимым.

Землетрясение в Полтавской области. Фото: gcsk.gov.ua

Землетрясения в Украине

Напомним, 27 мая в Полтавской области зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Его могли ощутить те, кто находился в состоянии покоя и внутри здания на верхних этажах.

Ранее также наблюдались подобные землетрясения на территории Полтавщины, в том числе последние два случая: 14 января 2023 года с магнитудой 2,7 и 03 октября 2022 года с магнитудой 3,4.