В Україні зафіксували землетрус

Шкала Ріхтера. Фото: google.com

Сьогодні, 8 червня, у Полтавській області стався землетрус. Його магнітуда 3,7 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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Землетрус у Полтавській області

Епіцентр землетрусу був розташований на відстані 26 км на південний схід від міста Полтава із глибиною 10 км. Його зафіксували о 10:23 ранку.

Згідно із класифікацією землетрусів, цей належить до відчутних.

Землетрус у Полтавській області. Фото: gcsk.gov.ua

Землетруси в Україні

Нагадаємо, 27 травня у Полтавській області зафіксували землетрус із магнітудою 3,5 бала за шкалою Ріхтера. Його могли відчути ті, хто перебував у стані спокою і всередині будівлі на верхніх поверхах.

Раніше також спостерігалися подібні за силою землетруси на території Полтавщини, зокрема останні два випадки: 14 січня 2023 року з магнітудою 2,7 та 03 жовтня 2022 року з магнітудою 3,4.