В Украине значительно возросло потребление электроэнергии: в чем причина

Использование кондиционеров. Иллюстративное фото: pexels.com

В Украине вечером 17 июля из-за жары потребление электроэнергии выросло до 3%. Кондиционеры и мощные приборы, которые были включены одновременно, повлекли за собой существенное бремя для энергосистемы.

Об этом пишет пресс-служба Укрэнерго.

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Отмечается, что для того, чтобы обеспечить растущий спрос, необходимо привести к действию дополнительную мощность, что будет равнозначно функционированию нескольких тепловых энергоблоков.

"Напоминаем, что в стране нет ни одной большой тепловой электростанции, которая бы не получила повреждений во время российской террористической компании. Включать в работу дополнительные энергоблоки сейчас сложно. На электростанциях и сетях постоянные восстановительные работы", — объясняют в сообщении.

Как уменьшить потребление

В Укрэнерго призывают уменьшить использование кондиционеров с 16:00 до 23:00, ведь это поможет держать в стабильности и балансе работу возобновляемой энергосистемы.

Напомним, ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что процесс восстановления энергетической инфраструктуры Украины в настоящее время достигает примерно 50-60% от заданного плана. У компании есть специалисты, которые занимаются этой задачей.