Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украине значительно возросло потребление электроэнергии: в чем причина arrow

В Украине значительно возросло потребление электроэнергии: в чем причина

18 июля 2023 20:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине значительно возросло потребление электроэнергии: в чем причина
Использование кондиционеров. Иллюстративное фото: pexels.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине вечером 17 июля из-за жары потребление электроэнергии выросло до 3%. Кондиционеры и мощные приборы, которые были включены одновременно, повлекли за собой существенное бремя для энергосистемы.

Об этом пишет пресс-служба Укрэнерго.

Читайте также:

Почему такой процент велик для энергосистемы

Отмечается, что для того, чтобы обеспечить растущий спрос, необходимо привести к действию дополнительную мощность, что будет равнозначно функционированию нескольких тепловых энергоблоков.

"Напоминаем, что в стране нет ни одной большой тепловой электростанции, которая бы не получила повреждений во время российской террористической компании. Включать в работу дополнительные энергоблоки сейчас сложно. На электростанциях и сетях постоянные восстановительные работы", — объясняют в сообщении.

Как уменьшить потребление

В Укрэнерго призывают уменьшить использование кондиционеров с 16:00 до 23:00, ведь это поможет держать в стабильности и балансе работу возобновляемой энергосистемы.

Напомним, ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что процесс восстановления энергетической инфраструктуры Украины в настоящее время достигает примерно 50-60% от заданного плана. У компании есть специалисты, которые занимаются этой задачей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз