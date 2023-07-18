В Україні значно зросло споживання електроенергії: в чому причина

Використання кондиціонерів. Ілюстративне фото: pexels.com

В Україні ввечері 17 липня через спеку споживання електроенергії зросло до 3%. Кондиціонери та потужні прилади, які були ввімкнені одночасно, спричинили суттєвий тягар для енергосистеми.

Про це пише пресслужба Укренерго.

Читайте також:

Чому такий відсоток є великим для енергосистеми

Зазначається, що для того, аби забезпечити попит, який зростає, необхідно привести до дії додаткову потужність, що буде рівнозначна функціонуванню кількох теплових енергоблоків.

"Нагадуємо, що в країні немає жодної великої теплової електростанції, яка б не зазнала пошкоджень під час російської терористичної компанії. Включати в роботу додаткові енергоблоки зараз важко. На електростанціях та мережах постійні відновлювальні роботи", — пояснюють у повідомленні.

Як зменшити споживання

В Укренерго закликають зменшити використання кондиціонерів з 16:00 до 23:00, адже це допоможе тримати в стабільності та балансі роботу енергосистеми, яку наразі відновлюють.

Нагадаємо, раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що процес відновлення енергетичної інфраструктури України нині сягає приблизно 50-60% від заданого плану. У компанії є фахівці, які займаються цим завданням.