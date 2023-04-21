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В Украине снова продлят срок действия военного положения и мобилизацию: когда это произойдет

21 апреля 2023 10:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине снова продлят срок действия военного положения и мобилизацию: когда это произойдет
Верховная рада Украины. Фото: rada.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Верховная Рада Украины может продлить срок действия военного положения и общей мобилизации. Вероятно, что это произойдет в начале мая.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

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Действие может быть продлено с 19 мая 2023 года. Вероятно, что снова на 90 дней, то есть до середины августа этого года.

"Напомню, что это уже будет седьмое голосование Парламента за военное положение с начала войны. До этого Совет уже шесть раз одобрял подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022, и в этом году 7 февраля", — пишет Железняк.

Напомним, Верховной Раде предложили остановить соглашение между Украиной и Беларусью о защите государственных секретов. Законопроект зарегистрировал Президент Владимир Зеленский.

Также мы писали, что Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом правительственный проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия". В нем говорится о незанесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и изъятие из Государственного реестра недвижимых памятников Украины отдельных объектов культурного наследия.

Добавим, 11 апреля, парламент Украины принял в первом чтении законопроекты об упрощении условий погашения потребительских кредитов. Речь идет о разработанных Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внесенных правительством законопроектах 9051 и 9052.

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