Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Україні знову продовжать строк дії воєнного стану та мобілізацію: коли це відбудеться arrow

В Україні знову продовжать строк дії воєнного стану та мобілізацію: коли це відбудеться

21 квітня 2023 10:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні знову продовжать строк дії воєнного стану та мобілізацію: коли це відбудеться
Верховна Рада України. Фото: rada.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Верховна Рада України може продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації. Ймовірно, що це відбудеться на початку травня.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Читайте також:

В Україні можуть продовжити воєнний стан та мобілізацію

Дія може бути продовжена з 19 травня 2023 року. Ймовірно, що знову на 90 днів, тобто до середини серпня цього року.

"Нагадаю, що це вже буде сьоме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже шість разів схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада 2022, та в цьому році 7 лютого", — пише Железняк.

Нагадаємо, Верховній Раді України запропонували зупинити угоду між Україною та Білоруссю про захист державних секретів. Законопроєкт зареєстрував Президент Володимир Зеленський.

Також ми писали, що Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді України ухвалити в другому читанні та в цілому урядовий проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини". У ньому йдеться про незанесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток України окремих об'єктів культурної спадщини.

Додамо, 11 квітня парламент України ухвалив у першому читанні законопроєкти щодо спрощення умов погашення споживчих кредитів. Йдеться про розроблені Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та внесені урядом законопроєкти 9051 і 9052.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB