В Україні знову продовжать строк дії воєнного стану та мобілізацію: коли це відбудеться

Верховна Рада України. Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада України може продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації. Ймовірно, що це відбудеться на початку травня.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

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Дія може бути продовжена з 19 травня 2023 року. Ймовірно, що знову на 90 днів, тобто до середини серпня цього року.

"Нагадаю, що це вже буде сьоме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже шість разів схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада 2022, та в цьому році 7 лютого", — пише Железняк.

Нагадаємо, Верховній Раді України запропонували зупинити угоду між Україною та Білоруссю про захист державних секретів. Законопроєкт зареєстрував Президент Володимир Зеленський.

Також ми писали, що Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді України ухвалити в другому читанні та в цілому урядовий проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини". У ньому йдеться про незанесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток України окремих об'єктів культурної спадщини.

Додамо, 11 квітня парламент України ухвалив у першому читанні законопроєкти щодо спрощення умов погашення споживчих кредитів. Йдеться про розроблені Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та внесені урядом законопроєкти 9051 і 9052.