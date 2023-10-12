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В Украину идет потепление: синоптики назвали регионы, где сегодня прогреет до +20

12 октября 2023 04:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине — прогноз от синоптиков на четверг, 12 октября
Молодая пара гуляет в парке с собакой. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 12 октября, будет пасмурной. Правда, будет немного теплее. Возможен дождь в западных и северных областях. В этот день столбики термометров днем могут подняться до +21°С. Теплая погода продлится до конца недели. Подробный прогноз по областям читайте дальше.

Об этом говорится на сайте Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 12 октября

По прогнозам синоптиков, в четверг, 12 октября, температура воздуха будет днем колебаться в пределах +11..+20°С. Преимущественно без осадков.

Центральный регион Украины:

  • В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный с переходом в северо-восточный, 6-7 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +18...+20°С.
  • В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +18...+20°С.

Западный регион Украины:

  • Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +20...+22°С.
  • В Ровенской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +20...+22°С.
  • В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +20...+22°С.
  • В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный с переходом в юго-западный, 5-7м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +19...+21°С.
  • В Ивано-Франковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +20...+22°С.

Северный регион Украины:

  • В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-9 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +18...+20°С.
  • В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +19...+21°С.
  • На Черниговщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 8-9 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +18...+20°С.
  • В Сумской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 6-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +15...+17°С.

Восточный регион Украины:

  • В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-9 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +14...+16°С.
  • В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +11...+13°С.
  • В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 2-6 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +11...+13°С.

Южный регион Украины:

  • В Запорожье небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 4-7м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +14...+16°С.
  • В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +17...+19°С.
  • В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер южный, 4-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +18...+20°С.
  • В Одесской области ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-3 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +15...+17°С.
  • В Автономной Республике Крым ясно без осадков. Ветер переменных направлений, 2-3 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +15...+17°С.

Напомним, до 15 октября температура воздуха в Украине будет составлять от +18 до +22-23°С в течение дня. Ночью температурные показатели становятся +5-10°С, местами +12°С.

Кроме того, после 20 октября температура воздуха ночью будет достигать ниже 0°С, днем +5-8°С.

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