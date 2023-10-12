Погода в Україні — прогноз від синоптиків на четвер, 12 жовтня

Молода пара гуляє у парку із собакою. Фото: УНІАН

Погода в Україні у четвер, 12 жовтня, буде похмурою. Щоправда, сьогодні буде трохи тепліше. Можливі невеликі дощі у західних та північних областях. Цього дня стовпчики термометрів вдень можуть піднятися до +21°С. Тепла погода протримається до кінця тижня. Детальний прогноз по областях читайте далі.

Про це йдеться на сайті Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 12 жовтня

За прогнозами синоптиків, у четвер, 12 жовтня, температура повітря вдень коливатиметься в межах +11..+20°С. Переважно без опадів.

Центральний регіон України:

На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південний з переходом у північно-східний, 6-7 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +18...+20°С.

похмуро, без опадів. Вітер південний з переходом у північно-східний, 6-7 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +18...+20°С. На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +18...+20°С.

Західний регіон України:

На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +20...+22°С.

похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +20...+22°С. На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +20...+22°С.

похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +20...+22°С. На Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +20...+22°С.

хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +20...+22°С. На Хмельниччині похмуро, без опадів. Вітер південний з переходом у південно-західний, 5-7м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +19...+21°С.

похмуро, без опадів. Вітер південний з переходом у південно-західний, 5-7м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +19...+21°С. На Івано-Франківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +20...+22°С.

Північний регіон України:

На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-9 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +18...+20°С.

похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-9 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +18...+20°С. На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +19...+21°С.

хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +19...+21°С. На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 8-9 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +18...+20°С.

похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 8-9 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +18...+20°С. На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 6-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +15...+17 °С.

Східний регіон України:

На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-9 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +14...+16°С.

мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-9 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +14...+16°С. На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +11...+13°С.

хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +11...+13°С. На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 2-6 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +11...+13°С.

Південний регіон України:

На Запоріжжі невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-7м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +14...+16°С.

невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-7м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +14...+16°С. На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +17...+19°С.

ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +17...+19°С. На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер південний, 4-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +18...+20°С.

ясно, без опадів. Вітер південний, 4-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +18...+20°С. На Одещині ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-3 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +15...+17°С.

ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-3 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +15...+17°С. В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-3 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +15...+17°С.

Нагадаємо, до 15 жовтня температура повітря в Україні становитиме від +18 до +22-23°С протягом дня. Вночі температурні показники будуть +5-10°С, місцями +12°С.

Крім того, після 20 жовтня температура повітря вночі сягатиме нижче 0 °С, вдень — +5-8°С.