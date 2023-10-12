Погода в Україні — прогноз від синоптиків на четвер, 12 жовтня

В Україну йде потепління: синоптики назвали регіони, де сьогодні прогріє до +20
Погода в Україні у четвер, 12 жовтня, буде похмурою. Щоправда, сьогодні буде трохи тепліше. Можливі невеликі дощі у західних та північних областях. Цього дня стовпчики термометрів вдень можуть піднятися до +21°С. Тепла погода протримається до кінця тижня. Детальний прогноз по областях читайте далі.
Про це йдеться на сайті Meta та Meteoprog.
Погода в Україні 12 жовтня
За прогнозами синоптиків, у четвер, 12 жовтня, температура повітря вдень коливатиметься в межах +11..+20°С. Переважно без опадів.
Центральний регіон України:
- На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південний з переходом у північно-східний, 6-7 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +18...+20°С.
- На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +18...+20°С.
Західний регіон України:
- На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +20...+22°С.
- На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +20...+22°С.
- На Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +20...+22°С.
- На Хмельниччині похмуро, без опадів. Вітер південний з переходом у південно-західний, 5-7м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +19...+21°С.
- На Івано-Франківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +20...+22°С.
Північний регіон України:
- На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-9 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +18...+20°С.
- На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +19...+21°С.
- На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 8-9 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +18...+20°С.
- На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 6-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +15...+17 °С.
Східний регіон України:
- На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-9 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +14...+16°С.
- На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +11...+13°С.
- На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 2-6 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +11...+13°С.
Південний регіон України:
- На Запоріжжі невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-7м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +14...+16°С.
- На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +17...+19°С.
- На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер південний, 4-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +18...+20°С.
- На Одещині ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-3 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +15...+17°С.
- В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-3 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +15...+17°С.
Нагадаємо, до 15 жовтня температура повітря в Україні становитиме від +18 до +22-23°С протягом дня. Вночі температурні показники будуть +5-10°С, місцями +12°С.
Крім того, після 20 жовтня температура повітря вночі сягатиме нижче 0 °С, вдень — +5-8°С.