В Укрэнерго назвали количество российских атак по энергосистеме Украины за прошлый год

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: Цензор.НЕТ

В 2022 году осенью и зимой Россия атаковала около 70 крупных энергетических объектов в Украине. Также оккупанты наносили удары и по меньшим станциям.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "Голосу Америки".

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Прошлогодние атаки на энергосистему Украины

"Если считать большие, то это близко, я думаю, 70. Это если больших. Множество меньшего уровня объектов, поврежденных, например, в прифронтовых областях артиллерией, небольшие трансформаторные пункты или подстанции облэнерго. Их, наверное, сотни, тысячи", — добавил он.

По его словам, в общей сложности было повреждено около половины энергосистемы Украины.

"Была глобальная кампания и глобальный масштаб повреждений", — отметил Кудрицкий.

Какая ситуация с защитой объектов сегодня

Также он отметил, что уже в этом году в Украины более мощная ПВО, по сравнению с прошлым годом, когда РФ начала атаковать энергетические объекты.

"Если мы говорим о магистральной сети, которой оперирует "Укрэнерго", мы сделали (те ремонтные работы. — Ред.), которые мы планировали сделать до зимы. Но для того, чтобы вернуться на уровень прочности, который был до вторжения, или к начала той ракетной кампании, все равно нужно продолжать восстанавливать энергосистему даже во время зимы", — подчеркнул председатель правления "Укрэнерго".

Напомним, ранее в группе ДТЭК рассказали о полной готовности к предстоящей зиме. Энергетики завершили выполнение ремонтов всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.