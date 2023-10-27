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В Укренерго розповіли, як зміна погоди вплинула на роботу енергосистеми

27 жовтня 2023 13:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Укренерго розповіли, як зміна погоди вплинула на роботу енергосистеми
Електрик ремонтує енергетичний об'єкт. Фото: Укренерго
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через дощі та сильний вітер в Україні за останню добу в Україні знеструмлено вісім населених пунктів. Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 415 населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго

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У відомстві розповідають, що у четвер, 26 жовтня, середньодобова температура була на 1,7 °C вища, ніж 25 жовтня (12,8°C проти 11,1°C). Попри потепління, вечірній максимум споживання електроенергії був на 4,7% вище, ніж цей показник 25 жовтня. Однак попри це виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання, не має підстав для запровадження графіків відключень. 

"Якщо у вас відсутня електроенергія — причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго", — наголосили в Укренерго. 

Скільки населених пунктів перебувають без світла

Через сильні вітри та дощову погоду без світла залишились вісім населених пунктів у Кіровоградській та Полтавській областях. З технічних причин також є відключення в споживачів у Сумській і Чернігівській областях. Там тривають ремонтні роботи. 

Окрім того, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 415 населених пунктів. 

"Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно в ГУР спрогнозували, чи зможе Росія масштабно обстрілювати енергооб'єкти України взимку. За словами Андрія Юсова, наразі РФ вже не має такого запасу ракет і не може його так активно поповнювати. Проте ризики все ж існують, бо РФ досі виробляє певну кількість таких снарядів. 

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