В Укренерго назвали кількість російських атак по енергосистемі України за минулий рік

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: Цензор.НЕТ

У 2022 році восени та взимку Росія атакувала біля 70 великих енергетичних об'єктів в Україні. Також окупанти завдавали ударів і по менших станціях.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю "Голосу Америки".

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"Якщо рахувати великі, то це близько, я думаю, 70. Це якщо великих. Безліч меншого рівня об'єктів, які пошкоджені, наприклад, у прифронтових областях артилерією, невеликі трансформаторні пункти або підстанції обленерго. Їх, напевно, сотні, тисячі", — додав він.

За його словами, в загальному було пошкоджено близько половини енергосистеми України.

"Була глобальна кампанія і глобальний масштаб пошкоджень", — зазначив Кудрицький.

Яка ситуація із захистом об'єктів на сьогодні

Також він зауважив, що вже в цьому році Україна має більш потужнішу ППО, порівнюючи з минулим роком, коли РФ почала атакувати енергетичні об'єкти.

"Якщо ми говоримо про магістральну мережу, якою оперує "Укренерго", ми зробили (ті ремонтні роботи. — Ред.), які ми планували зробити до зими. Але для того, щоб повернутися на рівень міцності, який був до вторгнення, або до початку тої ракетної кампанії, все одно треба продовжувати відновлювати енергосистему навіть під час зими", — наголосив голова правління "Укренерго".

Нагадаємо, раніше у групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.