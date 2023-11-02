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В Укрэнерго объяснили, есть ли причины для отключений света в Украине

2 ноября 2023 13:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Укрэнерго объяснили, есть ли причины для отключений света в Украине
Отключение света в Украине. Фото: dengi.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине за прошедшие сутки выросло потребление электроэнергии. При этом производимой энергии достаточно для того, чтобы не отключать свет в домах.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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В Укрэнерго сообщили, что 1 ноября температура воздуха в среднем за день была на 2,3°C меньше, чем 31 октября, составив 12,7°C против 15°C. При этом в вечернее время потребление электричества увеличилось на 1,6% по сравнению с вторником 31 октября.

Вместе с тем, в компании указали, что электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, хватает для обеспечения потребностей всех домашних и корпоративных пользователей. 

Так, Укрэнерго не считает необходимым вводить ограничения в электросети, при условии отсутствия новых обстрелов. 

"Ограничений по потреблению не было. Если у вас проблемы с электроэнергией, узнайте причину в вашем личном кабинете или на веб-сайте вашего облэнерго", — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2023 года для некоторых украинцев увеличится тариф на электрическую энергию. Это следует из постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Также мы писали, что в группе ДТЭК рассказали о полной готовности к предстоящей зиме. Энергетики завершили выполнение ремонтов всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.

 

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