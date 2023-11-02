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В Укренерго пояснили, чи є причини для відключення світла в Україні

2 листопада 2023 13:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Укренерго пояснили, чи є причини для відключення світла в Україні
Вимкнення світла в Україні. Фото: dengi.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні минулої доби зросло споживання електроенергії. При цьому, що виробленої енергії достатньо для того, щоб не відключати світло в будинках.

Про це повідомляє Укренерго.

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В Укренерго повідомили, що 1 листопада температура повітря в середньому за день була на 2,3°C менша, ніж 31 жовтня, склавши 12,7°C проти 15°C. При цьому увечері споживання електрики збільшилося на 1,6% порівняно з вівторком 31 жовтня.

Водночас у компанії вказали, що електроенергії, вироблену українськими електростанціями, вистачає для забезпечення потреб усіх домашніх та корпоративних користувачів.

Так, Укренерго не вважає за необхідне вводити обмеження в електромережі за умови відсутності нових обстрілів.

"Обмежень щодо споживання не було. Якщо у вас проблеми з електроенергією, дізнайтесь причину у вашому особистому кабінеті або на вебсайті вашого обленерго", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року для деяких українців збільшиться тариф на електричну енергію. Це випливає із постанови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Також ми писали, що у групі ДТЕК розповіли про повну готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, запланованих на початок опалювального сезону 2023-2024 років.

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