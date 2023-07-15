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В Укрэнерго показали оригинальный экономный способ ремонта на линии электропередачи

15 июля 2023 13:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Укрэнерго показали оригинальный экономный способ ремонта на линии электропередачи
Отремонтированная линия электропередачи. Фото: Укрэнерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Укрэнерго провело уникальный ремонт на линии электропередачи. Это позволило обеспечить бесперебойное питание для нескольких миллионов потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Ремонт на линии электропередачи

В Укрэнерго рассказали, что во время российской ракетной атаки была повреждена одна из опор магистральной линии электропередачи. Металлическая часть, держащая провода линии, была сломана. Компания нашла креативное решение и заменила его часть.

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Разрушенная металлическая часть. Фото: Укрэнерго

"Это значительно сократило время ремонта, мы быстрее вернули линию в работу. Также, заменяя только поврежденный элемент, а не всю опору, мы сэкономили около 2 млн грн", — говорится в сообщении.

Сначала специалисты демонтировали разрушенную металлическую часть. После этого новую конструкцию протяженностью 8 м и весом 1,4 т, которую собрали на земле, подняли вверх. На высоте 32 м ее соединили с опорой.

"Это уникальные работы, которые требуют высокого мастерства, точности и профессионализма", — сказал начальник отдела эксплуатации линий Орест.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, из-за повышения температуры в Украине заметно выросло использование кондиционеров и мощных приборов в период с 16:00 до 23:00. На этом фоне в Укрэнерго призывают украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы.

Также мы писали, что глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что процесс восстановления энергетической инфраструктуры Украины в настоящее время составляет примерно 50-60% от заданного плана. У компании есть специалисты, которые занимаются этой задачей.

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