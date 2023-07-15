В Укрэнерго показали оригинальный экономный способ ремонта на линии электропередачи
Укрэнерго провело уникальный ремонт на линии электропередачи. Это позволило обеспечить бесперебойное питание для нескольких миллионов потребителей.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Ремонт на линии электропередачи
В Укрэнерго рассказали, что во время российской ракетной атаки была повреждена одна из опор магистральной линии электропередачи. Металлическая часть, держащая провода линии, была сломана. Компания нашла креативное решение и заменила его часть.
"Это значительно сократило время ремонта, мы быстрее вернули линию в работу. Также, заменяя только поврежденный элемент, а не всю опору, мы сэкономили около 2 млн грн", — говорится в сообщении.
Сначала специалисты демонтировали разрушенную металлическую часть. После этого новую конструкцию протяженностью 8 м и весом 1,4 т, которую собрали на земле, подняли вверх. На высоте 32 м ее соединили с опорой.
"Это уникальные работы, которые требуют высокого мастерства, точности и профессионализма", — сказал начальник отдела эксплуатации линий Орест.
Напомним, из-за повышения температуры в Украине заметно выросло использование кондиционеров и мощных приборов в период с 16:00 до 23:00. На этом фоне в Укрэнерго призывают украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы.
Также мы писали, что глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что процесс восстановления энергетической инфраструктуры Украины в настоящее время составляет примерно 50-60% от заданного плана. У компании есть специалисты, которые занимаются этой задачей.