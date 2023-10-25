В Укрэнерго рассказали, действительно ли некоторые объекты энергетики не защищены от дронов и ракет

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: Бизнес.Цензор

В Укрэнерго рассказали о том, как проходит работа по возведению защитных объектов на объектах украинской критической инфраструктуры. Также энергохолдинг рассказал об энергетических накоплениях и ремонте поврежденных трансформаторов на подстанциях.

Это прокомментировал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в интервью Бизнес.Цензор.

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Руководитель госрегулятора опроверг заявления оппонентов Укрэнерго о том, что в учреждении не строят укрытий, поскольку журналисты издания продемонстрировали ему фотографии с изображенными незащищенными трансформаторами.

Одно из фото подстанции Укрэнерго. Источник: "Бизнес.Цензор"

Та же подстанция с защитой. Источник: "Бизнес.Цензор"

"На фото автотрансформатор не подключен к сети, потому что он только что смонтирован и готовится включаться в работу. Поскольку на этой подстанции автотрансформатор был разбит, мы установили новый, далее он закрывается и затем включается", — пояснил Кудрицкий.

По его словам, в этом Укрэнерго помогают городские и общественные коммунальные службы. В прошлом году для обеспечения защиты использовали 200 тысяч тонн песка в габионах.

"В этом году мы обновляем эти конструкции и их дополняем, используя, в частности, и габионы, наполненные песком. Таких габионов необходимо установить около 100 км. Для антидроновой защиты наших объектов, по предварительной оценке, понадобится 300 тысяч кубов бетона", — резюмирует Кудрицкий.

Глава Укрэнерго рассказывает: в подготовке к зиме запас прочности доказан почти на 100%. Однако в сроки немного могут не уложиться, поскольку с задействованными в Украине автотрансформаторами достаточно напряженная ситуация.

"Вообще, на складе автотрансформаторов в мире ни у кого нет. Те заводы, которые для нас производят это оборудование, существенно загружены. Но здесь самый большой фактор — это время, которое нужно на то, чтобы их выработать, а потом, чтобы их еще и доставить", — подчеркивает Кудрицкий.

Напомним, что ранее Владимир Кудрицкий рассказал, насколько энергосистема готова к возможным новым ракетным обстрелам со стороны России. Также в госрегуляторе рассказали, стоит ли ждать отключений света в Украине в ближайшее время.