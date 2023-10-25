В Укренерго розповіли, чи справді деякі об'єкти енергетики незахищені від дронів та ракет

Голова Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: Бізнес.Цензор

В Укренерго розповіли, як відбувається робота зі зведення захисних об'єктів на об'єктах української критичної інфраструктури. Також енергохолдинг розповів про енергетичні накопичення та ремонт пошкоджених трансформаторів на підстанціях.

Це прокоментував голова Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв'ю Бізнес.Цензор.

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Керівник держрегулятора спростував заяви опонентів Укренерго про те, що в установі не будують укриттів, оскільки журналісти видання продемонстрували йому світлини з зображеними незахищеними трансформаторами.

Одне з фото підстанції "Укренерго". Джерело: "Бізнес.Цензор"

Та сама підстанція із захистом. Джерело: "Бізнес.Цензор"

"На фото автотрансформатор не підключений до мережі, тому що він щойно змонтований і готується включатися в роботу. Оскільки на цій підстанції автотрансформатор був розбитий, то ми встановили новий, далі він закривається і потім включається", — пояснив Кудрицький.

За його словами, в цьому Укренерго допомагають міські та громадські комунальні служби. Торік для забезпечення захисту використали 200 тисяч тонн піску в габіонах.

"Цього року ми оновлюємо ці конструкції та їх доповнюємо, використовуючи, зокрема, і габіони, наповнені піском. Таких габіонів необхідно встановити близько 100 км. Для антидронового захисту наших об’єктів, за попередньою оцінкою, знадобиться 300 тисяч кубів бетону", — резюмує Кудрицький.

Голова Укренерго розповідає: в підготовці до зими запас міцності доведено майже на 100%. Проте в терміни трохи можуть не вкластися, оскільки з автотрансформаторами, які задіяно в Україні, доволі напружена ситуація.

"Взагалі на складі автотрансформаторів у світі ні в кого немає. Ті заводи, які для нас виробляють це обладнання, суттєво навантаженні. Але тут найбільший фактор — це час, який потрібен на те, щоб їх виробити, а потім, щоб їх ще й доставити", — наголошує Кудрицький.

Нагадаємо, що раніше Володимир Кудрицький розповів, наскільки енергосистема готова до ймовірних нових ракетних обстрілів з боку Росії. Також в держрегуляторі розповіли, чи чекати відключень світла в Україні найближчим часом.