В Укрэнерго рассказали, как изменение погоды повлияло на работу энергосистемы

Электрик ремонтирует энергетический объект. Фото: Укрэнерго

Из-за дождей и сильного ветра в Украине за последние сутки в Украине обесточены восемь населенных пунктов. В то же время по боевым действиям и по другим причинам без света остается 415 населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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В ведомстве рассказывают, что в четверг, 26 октября, среднесуточная температура была на 1,7 °C выше, чем 25 октября (12,8 °C против 11,1 °C). Несмотря на потепление, вечерний максимум потребления электроэнергии был на 4,7% выше, чем этот показатель 25 октября. Однако несмотря на это производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребления, нет оснований для введения графиков отключений.

"Если же у вас отсутствует электроэнергия — причины смотрите в личном кабинете потребителя или на сайте вашего облэнерго", — отметили в Укрэнерго.

Сколько населенных пунктов находятся без света

Из-за сильных ветров и дождливой погоды без света остались восемь населенных пунктов в Кировоградской и Полтавской областях. По техническим причинам также отключение у потребителей в Сумской и Черниговской областях. Там продолжаются ремонтные работы.

Кроме того, по боевым действиям и по другим причинам без света остается 415 населенных пунктов.

"Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в ГУР спрогнозировали, сможет ли Россия масштабно обстреливать энергообъекты Украины зимой. По словам Андрея Юсова, сейчас у РФ уже нет такого запаса ракет и не может его так активно пополнять. Однако риски все же существуют, потому что РФ все еще производит определенное количество таких снарядов.