Какая ситуация с электроэнергией в Украине по состоянию на 21 февраля – в Укрэнерго рассказали

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется

По состоянию на 21 февраля, уровень потребления электроэнергии в Украине не изменился. Дефицит поколения не прогнозируется, потребление остается на уровне понедельника.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Какая ситуация по потреблению электроэнергии

"Потребление на уровне понедельника. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. Все электростанции работают согласно командам диспетчеров Укрэнерго. Импорт электроэнергии незначителен и существенно уменьшается благодаря стабилизации электроснабжения в стране", — рассказывают в ведомстве.

Ограничение

Отмечается, что лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Измерения фактического потребления производятся в Киевской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В результате неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, иногда с дождем и мокрым снегом) имеют место нарушения электроснабжения потребителей из-за повреждений сетей операторов системы распределения в ряде областей Украины. Бригады облэнерго уже работают над восстановлением их питания.

"В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго" в результате прошлых ракетных ударов и атак дронами, что приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки остающегося в работе оборудования", — рассказывают энергетики.

Ремонты

Бригады Укрэнерго продолжают ремонтные работы по устранению сетевых ограничений для Одессы и Одесского района. Повреждения там сложные и масштабные, поэтому восстановление надежного энергоснабжения требует длительного времени.

Мощности под контролем врага

Кроме того, в Укрэнерго напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.

Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС остальные электростанции — это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

Кроме того, россияне с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты магистральных сетей Укрэнерго, нанеся масштабные и сложные повреждения. Восстановление функционала этих объектов все еще требует значительных ресурсов и времени.

Напомним, что 18 февраля ДТЭК восстановил высоковольтные линии, питающие Киевский и Приморский районы Одессы.