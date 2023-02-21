Яка ситуація з електроенергією в Україні станом на 21 лютого – в Укренерго розповіли

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується

Станом на 21 лютого рівень споживання електроенергії в Україні не змінився. Дефіцит генерації не прогнозується, споживання залишається на рівні понеділка.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

Яка ситуація зі споживання електроенергії

"Споживання на рівні понеділка. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. Всі електростанції працюють згідно з командами диспетчерів Укренерго. Імпорт електроенергії незначний і суттєво зменшується завдяки стабілізації електропостачання в країні", — розповідають у відомстві.

Обмеження

Зазначається, що ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Виміри фактичного споживання проводяться у Київській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Внаслідок несприятливих погодних умов (рвучкий вітер, подекуди з дощем і мокрим снігом) мають місце порушення електропостачання споживачів через пошкодження мереж операторів системи розподілу у низці областей України. Бригади обленерго уже працюють над відновленням їх живлення.

"В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" внаслідок минулих ракетних ударів та атак дронами, що призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі", — розповідають енергетики.

Ремонти

Бригади Укренерго продовжують ремонтні роботи для усунення мережевих обмежень для Одеси та Одеського району. Пошкодження там складні і масштабні, тому відновлення надійного енергопостачання вимагає тривалого часу.

Потужності під контролем ворога

Окрім того, в Укренерго нагадали, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога.

Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій — це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.

Крім того, росіяни з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об’єкти магістральних мереж "Укренерго", завдавши масштабних і складних пошкоджень. Відновлення функціонала цих об’єктів все ще потребує значних ресурсів та часу.

Нагадаємо, що 18 лютого ДТЕК відновив високовольтні лінії, що живлять Київський та Приморський райони Одеси.