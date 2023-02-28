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В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме: будут ли отключения

28 февраля 2023 11:04
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Дефицит в энергосистеме отсутствует — в Укрэнерго рассказали о ситуации с электроэнергией по состоянию на 28 февраля
Энергетики работают, не покладая рук
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

На 28 февраля потребление электроэнергии на уровне обычного рабочего дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.

Об этом рассказала пресс-служба Укрэнерго.

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Генерация

Как сообщили в ведомстве, в энергосистеме работают все виды электростанций. Через половодье активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии незначителен.

Ограничения и ремонты

Вечером понедельника было возобновлено питание Одессы и Одесского района. Сейчас Одесса заживлена по временным схемам, но до конца недели мы будем работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения.

По словам энергетиков, сложной остается ситуация в прифронтовых областях. В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы. Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты в области не приходились.

На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.

Напомним, 27 февраля в Укрэнерго рассказали о ситуации в отечественной энергосистеме после ночной атаки дронов. Украинская энергосистема полностью обеспечивает все потребности электроэнергии. При этом импорт электроэнергии удалось снизить практически до нуля.

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