Дефицит в энергосистеме отсутствует — в Укрэнерго рассказали о ситуации с электроэнергией по состоянию на 28 февраля

Энергетики работают, не покладая рук

На 28 февраля потребление электроэнергии на уровне обычного рабочего дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.

Об этом рассказала пресс-служба Укрэнерго.

Генерация

Как сообщили в ведомстве, в энергосистеме работают все виды электростанций. Через половодье активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии незначителен.

Ограничения и ремонты

Вечером понедельника было возобновлено питание Одессы и Одесского района. Сейчас Одесса заживлена по временным схемам, но до конца недели мы будем работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения.

По словам энергетиков, сложной остается ситуация в прифронтовых областях. В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы. Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты в области не приходились.

На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.

Напомним, 27 февраля в Укрэнерго рассказали о ситуации в отечественной энергосистеме после ночной атаки дронов. Украинская энергосистема полностью обеспечивает все потребности электроэнергии. При этом импорт электроэнергии удалось снизить практически до нуля.