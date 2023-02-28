Дефицит в энергосистеме отсутствует — в Укрэнерго рассказали о ситуации с электроэнергией по состоянию на 28 февраля

В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме: будут ли отключения
На 28 февраля потребление электроэнергии на уровне обычного рабочего дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.
Об этом рассказала пресс-служба Укрэнерго.
-
Стало известно, какое количество людей ежедневно покидают Херсонщину
-
В российской Адыгее упал неизвестный летательный аппарат: подробности
-
Брежнева и Меладзе продают роскошный особняк под москвой: сумма сделки
-
В Одессе сегодня не будут выдавать ID-карты: в чем причина
-
ПриватБанк борется за возврат 4,3 млрд грн долга эксвладельцами: детали дела
-
Антирекорд в Херсонской области: за сутки враг нанес 119 обстрелов
-
Эксперт увидел изменения в действиях российских сил ПВО
-
Украина подала заявку в Совет управляющих МАГАТЭ
-
Никакой надежды: что врачи посоветовали семье госпитализированной звезды фильма "Перл-Харбор"
-
В Санкт-Петербурге подняли в небо истребители из-за НЛО
Генерация
Как сообщили в ведомстве, в энергосистеме работают все виды электростанций. Через половодье активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии незначителен.
Ограничения и ремонты
Вечером понедельника было возобновлено питание Одессы и Одесского района. Сейчас Одесса заживлена по временным схемам, но до конца недели мы будем работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения.
По словам энергетиков, сложной остается ситуация в прифронтовых областях. В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы. Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты в области не приходились.
На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.
Напомним, 27 февраля в Укрэнерго рассказали о ситуации в отечественной энергосистеме после ночной атаки дронов. Украинская энергосистема полностью обеспечивает все потребности электроэнергии. При этом импорт электроэнергии удалось снизить практически до нуля.