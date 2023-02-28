Дефіцит в енергосистемі відсутній — в Укренерго розповіли про ситуацію з електроенергією станом на 28 лютого

Енергетики працюють, не покладаючи рук

Станом на 28 лютого споживання електроенергії на рівні звичайного робочого дня. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується.

Про це розповіла пресслужба Укренерго.

Генерація

Як повідомили у відомстві, в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії незначний.

Обмеження та ремонти

Увечері понеділка було відновлене живлення Одеси та Одеського району. Наразі Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня ми будемо працювати над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження.

За словами енергетиків, складною залишається ситуація у прифронтових областях. У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи. Мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти до областей не доводилися.

На всіх енергооб’єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти для відновлення їх функціоналу та підвищення надійності передачі електроенергії.

Нагадаємо, 27 лютого в Укренерго розповіли про ситуацію у вітчизняній енергосистемі після нічної атаки дронів. Українська енергосистема повністю забезпечує усі потреби в електроенергії. При цьому імпорт електроенергії вдалося знизити практично до нуля.