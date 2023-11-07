Ситуація у енергосистемі сьогодні, 7 листопада — скільки населених пунктів залишаються без світла

В Укренерго відповіли, чи чекати на відключення світла найближчим часом
Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для того, аби забезпечити потреби всіх побутових та юридичних споживачів. В "Укренерго" не бачать причин для того, аби відключати світло, якщо не буде нових ворожих обстрілів.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго".
Зазначається, що лімітів щодо споживання електрики не запроваджували. Якщо людина не має електроенергії, то їй потрібно переглянути причини в особистому кабінеті споживача або на сайті обленерго.
Імпорт та експорт електроенергії
Також сьогодні, 7 листопада, імпорт електроенергії проводиться в денні та вечірні години, а саме зі Словаччини та Румунії.
"Загальний обсяг 745 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 116 МВт", — йдеться у повідомленні.
Експорт зі Словаччини, Молдови та Румунії в нічні години (добовий мінімум споживання) обсягом 2 256 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 384 МВт.
Скільки населених пунктів залишаються без світла
Також в "Укренерго" додали, що через бойові дії та інші причини без світла залишається 416 населених пунктів України. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження в мережах обленерго, а саме в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.
"Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових. З технічних причин є відключення в Сумській та Чернігівській областях. Тривають ремонтні роботи", — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, 6 листопада на Львівщині без світла залишалося близько 76 тисяч споживачів через відключення лінії "Укренерго".
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