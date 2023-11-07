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В Укренерго відповіли, чи чекати на відключення світла найближчим часом

7 листопада 2023 13:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ситуація у енергосистемі сьогодні, 7 листопада — скільки населених пунктів залишаються без світла
Фахівець ремонтує електромережі. Фото: depositphotos.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для того, аби забезпечити потреби всіх побутових та юридичних споживачів. В "Укренерго" не бачать причин для того, аби відключати світло, якщо не буде нових ворожих обстрілів.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

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Зазначається, що лімітів щодо споживання електрики не запроваджували. Якщо людина не має електроенергії, то їй потрібно переглянути причини в особистому кабінеті споживача або на сайті обленерго. 

Імпорт та експорт електроенергії

Також сьогодні, 7 листопада, імпорт електроенергії проводиться в денні та вечірні години, а саме зі Словаччини та Румунії.

"Загальний обсяг 745 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 116 МВт", — йдеться у повідомленні.

Експорт зі Словаччини, Молдови та Румунії в нічні години (добовий мінімум споживання) обсягом 2 256 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 384 МВт.

Скільки населених пунктів залишаються без світла

Також в "Укренерго" додали, що через бойові дії та інші причини без світла залишається 416 населених пунктів України. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження в мережах обленерго, а саме в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових. З технічних причин є відключення в Сумській та Чернігівській областях. Тривають ремонтні роботи", — додали у пресслужбі.

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Стан енергосистеми України. Фото: Укренерго

Нагадаємо, 6 листопада на Львівщині без світла залишалося близько 76 тисяч споживачів через відключення лінії "Укренерго".

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