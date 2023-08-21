В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой
Энергетическую инфраструктуру Украины готовят к зиме. Герман Галущенко заявил, что энергосистема будет готова для прохождения сезона.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Что известно о подготовке энергосистемы к зиме
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что
энергетическую инфраструктуру Украины готовят к эффективной работе зимой, в том числе и в случае экстренных ситуаций.
"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать. Цель врага — достичь блекаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержание энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы" , — сказал Герман Галущенко.
Он подчеркнул, что ограничения не будут вводить, если не будет новых серьезных повреждений из-за обстрелов
"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", — добавил министр.
Напомним, в Минэнерго рассказали, что будет с ценами на электричество осенью.
Также Галущенко рассказал, будет ли Украина продлевать контракт на транзит газа РФ.