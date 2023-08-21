В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку
Енергетичну інфраструктуру України готують до зими. Так, Герман Галущенко заявив, що енергосистема буде готова для проходження сезону.
Про це інформує Міністерство енергетики України.
Що відомо про підготовку енергосистеми до зими
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що
енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, в тому числі й на випадок екстрених ситуацій.
"Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які мі не можемо прогнозувати. Мета ворога — досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані", — сказав Герман Галущенко.
Він підкреслив, що обмеження не вводитимуть, якщо не буде нових серйозних пошкоджень через обстріли
"Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер", — додав міністр.
Нагадаємо, у Міненерго розповіли, що буде з цінами на електрику восени.
Також Галущенко розповів, чи буде Україна продовжувати контракт на транзит газу РФ.