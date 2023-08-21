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В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

21 серпня 2023 23:35
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Валерія Пержун
редактор
В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міненерго
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Енергетичну інфраструктуру України готують до зими. Так, Герман Галущенко заявив, що енергосистема буде готова для проходження сезону.

Про це інформує Міністерство енергетики України

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Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що
енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, в тому числі й на випадок екстрених ситуацій.

"Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які мі не можемо прогнозувати. Мета ворога — досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані", — сказав Герман Галущенко.

Він підкреслив, що обмеження не вводитимуть, якщо не буде нових серйозних пошкоджень через обстріли

"Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер", — додав міністр.

Нагадаємо, у Міненерго розповіли, що буде з цінами на електрику восени.

Також Галущенко розповів, чи буде Україна продовжувати контракт на транзит газу РФ.

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