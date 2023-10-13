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В правительстве сменили лимиты на разрешение пересечения границы: кого это касается

13 октября 2023 22:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В правительстве сменили лимиты на разрешение пересечения границы: кого это касается
Украинский пограничник проверяет документы. Фото: Google
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Согласно изменениям, которые Кабинет министров Украины внес в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, разрешительный "лимит" для водителей, осуществляющих международные автоперевозки, будет увеличен.

Об этом сообщил спикер Кабинета министров в Верховной Раде, нардеп Тарас Мельничук.

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Согласно решению количество водителей, которые могут пересекать государственную границу на пассажирском транспорте, увеличено с двух до трех, а на грузовом — с одного водителя до двух. Также запретить пересекать границу украинцам могут, если:

  • есть возбуждение уголовного дела против человека или человек отбывает наказание;
  • есть решение суда о запрете выезда за границу;
  • человек владеет информацией, которая является государственной тайной;
  • есть задолженность по уплате алиментов.

Также во время действия военного положения за границу не выпускают мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет. Если необходимо точно узнать, может человек уехать из государства или нет, нужно подать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ. Его можно подать лично, сдать в канцелярию, или отправить письмо по почте. В запросе необходимо указать:

  • реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  • фамилия, имя и отчество;
  • место жительства (место пребывания).

Чтобы узнать о существующих ограничениях на выезд онлайн, существуют следующие сервисы:

  • Реестр судебных решений;
  • Реестр должников;
  • Реестр задолженности по налогам;
  • Реестр исполнительных производств;
  • мобильное приложение "Опендатабот";
  • Реестр по штрафам за нарушение ПДД.

Напомним, что не так давно в МВД рассказали, без каких документов украинцев не выпустят за границу. Также адвокаты объяснили, кто из мужчин призывного возраста может уехать за границу.

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