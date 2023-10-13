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В уряді змінили ліміти на дозвіл перетину кордону: кого це стосується

13 жовтня 2023 22:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В уряді змінили ліміти на дозвіл перетину кордону: кого це стосується
Український прикордонник перевіряє документи. Фото: Google
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Відповідно до змін, які Кабінет міністрів України вніс до Правил перетину державного кордону громадянами України, дозвільний "ліміт" для водіїв, які здійснюють міжнародні автоперевезення, буде збільшено.

Про це повідомив речник Кабінету міністрів у Верховній Раді, нардеп Тарас Мельничук.

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Згідно з рішенням, кількість водіїв, які можуть перетинати державний кордон на пасажирському транспорті, збільшено з двох до трьох, а на вантажному — з одного водія до двох. Також заборонити перетинати кордон українцям можуть, якщо:

  • є порушення проти людини кримінальної справи або людина відбуває покарання;
  • є рішення суду про заборону виїзду за кордон;
  • людина володіє інформацією, яка є державною таємницею;
  • є заборгованість зі сплати аліментів.

Також на час дії воєнного стану за кордон не випускають чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Якщо необхідно точно дізнатись, може людина виїхати з держави чи ні, потрібно подати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ. Його можна подати особисто, здати до канцелярії, або надіслати листа поштою. В запиті необхідно вказати:

  • реквізити документа, що посвідчує особу;
  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • місце проживання (місце перебування).

Щоб дізнатись про наявні обмеження на виїзд онлайн, існують такі сервіси:

  • Реєстр судових рішень;
  • Реєстр боржників;
  • Реєстр заборгованості з податків;
  • Реєстр виконавчих проваджень;
  • мобільний додаток "Опендатабот";
  • Реєстр по штрафах за порушення ПДР.

Нагадаємо, що не так давно у МВС розповіли без яких документів українців не випустять за кордон. Також адвокати пояснили, хто з чоловіків призовного віку може виїхати за кордон. 

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