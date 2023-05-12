В УЗ сообщили, как курсируют поезда после аварии на железной дороге в Венгрии

Поезд Укрзализныци стоит на вокзале. Фото: УНИАН

Из-за железнодорожной аварии, которая произошла в Венгрии, по меньшей мере до конца этой недели сохранятся изменения в маршрутах и расписаниях поездов в страну.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

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"Венгерские коллеги продолжают ликвидацию последствий железнодорожной аварии вблизи Уйфегерто, следовательно, по меньшей мере, до конца недели сохранятся изменения в маршрутах и расписаниях поездов в сообщении Украина — Венгрия — Австрия", — рассказали в Укрзализныце.

В частности, изменения продолжатся для беспересадочных вагонов Киев — Вена и Вена — Киев через более длительное время в дороге, вызванной объездом поврежденного участка железной дороги, будут направляться только в Будапешт.

Отмечается, что пассажиры с билетами в Вену могут воспользоваться поездами Будапешт — Вена, которые каждый час отправляются со станции Будапешт — Келети. В обратном направлении отправление из Вены без изменений в 16:42, однако не в украинских беспересадочных вагонах, а на поезде EC 149 "Хортобадь" Вена — Захонь (который из-за аварии ограничен в Дебрецен).

По прибытию в Будапешт вас будут ждать наши беспересадочные вагоны, которые через объезд проблемного участка прибудут в Киев в 07:48 утра (вместо 18:30 предыдущих суток) в составе поезда №60 Чоп — Киев.

По поездам №31/33/34 "Латорица" Будапешт — Мукачево — Будапешт будут следовать без изменений в маршруте и расписании движения, однако пассажирам будет предложена пересадка на автобусы на поврежденном участке Дебрецен — Ньиредьхаза.



Беспересадочный вагон Вена — Чоп будет курсировать только на станцию Дебрецен, без изменений в расписании движения.

Лодочные рейсы Захонь — Чоп — шесть раз в сутки, без изменений.

Что известно о железнодорожной аварии в Венгрии

В Венгрии, в воскресенье утром, 7 мая, девять вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов.

Грузовой поезд, перевозивший железную руду из Украины, направлялся со станции Загонь в Австрию. Железнодорожный путь стал непроездным в обоих направлениях, а также существенно повреждена электросеть, как отмечают венгерские эксперты, убытки могут достигать сотен миллионов форинтов.

Напомним, ежедневно через приложение Укрзализныци поступает около 1300 оценок от пассажиров, касающихся их поездок. Раньше эти отзывы обрабатывались вручную, но теперь эту задачу выполняет искусственный интеллект ChatGPT.