В УЗ повідомили, як курсують поїзди після аварії на залізниці в Угорщині

Потяг Укрзалізниці стоїть на вокзалі. Фото: УНІАН

Через залізничну аварію, яка трапилась в Угорщині, щонайменш до кінця цього тижня збережуться зміни в маршрутах та розкладах потягів до країни.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Читайте також:

Як курсують поїзди після аварії на залізниці в Угорщині

"Угорські колеги продовжують ліквідацію наслідків залізничної аварії поблизу Уйфегерто, відтак щонайменше до кінця тижня збережуться зміни у маршрутах та розкладах поїздів у сполученні Україна — Угорщина — Австрія", — розповіли в Укрзалізниці.

Зокрема зміни продовжаться для безпересадкових вагонів Київ — Відень та Відень — Київ через довший час у дорозі, що спричинене обʼїздом пошкодженої ділянки залізниці, прямуватимуть лише до Будапешта.

Зазначається, що пасажири з квитками до Відня можуть скористатися поїздами Будапешт — Відень, які щогодини відправляються зі станції Будапешт — Келеті. У зворотному напрямку відправлення з Відня без змін о 16:42, проте не в українських безпересадкових вагонах, а на поїзді EC 149 "Хортобадь" Відень — Захонь (який через аварію обмежений до Дебрецена).

По прибуттю у Будапешт на вас чекатимуть наші безпересадкові вагони, які через обʼїзд проблемної ділянки прибудуть до Києва о 07:48 ранку (замість 18:30 попередньої доби) у складі поїзда №60 Чоп — Київ.

Щодо поїздів №31/33/34 "Латориця" Будапешт — Мукачево — Будапешт слідуватимуть без змін у маршруті та розкладі руху, проте пасажирам буде запропонована пересадка на автобуси на пошкодженій дільниці Дебрецен — Ньїредьхаза.



Безпересадковий вагон Відень — Чоп курсуватиме лише до станції Дебрецен, без змін у розкладі руху.

Човникові рейси Захонь — Чоп — шість разів на добу, без змін.

Що відомо про залізничну аварію в Угорщині

В Угорщині, у неділю вранці, 7 травня, дев'ять вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок.

Вантажний потяг, який перевозив залізну руду з України, прямував зі станції Загонь до Австрії. Залізнична колія стала непроїзною в обох напрямках, а також суттєво пошкоджено електромережу, як зазначають угорські експерти збитки можуть сягати сотень мільйонів форинтів.

Нагадаємо, щодня через додаток Укрзалізниці надходить близько 1300 оцінок від пасажирів, які стосуються їхніх поїздок. Раніше ці відгуки оброблялися вручну, але тепер це завдання виконує штучний інтелект ChatGPT.