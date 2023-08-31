Учителя просят не приносить на 1 сентября цветы: с чем это связано

Дети с цветами на 1 сентября. Фото: Depositphotos

В преддверии первого сентября, многие учебные заведения Украины предложили альтернативную традиции дарения цветов. Вместо букетов педагоги призывают делать пожертвования на поддержку Вооруженных сил страны.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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В прошлом день знаний ассоциировался с белыми бантами, церемонией первого звонка, праздничными мероприятиями и, конечно, цветами. Однако, с учетом последних событий и проблем коррупции, многие педагоги стали отказываться от подарков. А текущее военное положение в стране еще больше акцентировало внимание на необходимости сосредоточиться на главном.

В свете этих обстоятельств, в социальных сетях распространилась новая инициатива: делать взносы на нужды армии вместо покупки цветов. Эту идею активно поддержали не только учебные заведения по всей Украине, но и многие пользователи сети. Педагоги утверждают, что такой жест будет более ценным, учитывая сложившуюся ситуацию.

Однако, не все полностью поддержали эту инициативу. Некоторые украинцы считают, что решение дарить цветы или делать пожертвования остается на усмотрение каждого отдельного человека.

Напомним, что из-за полномасштабной войны в Украине новый учебный год для школьников придется несколько изменить. Следует знать, какие важные нововведения появятся в украинских школах с первого сентября 2023 года в условиях военного положения.