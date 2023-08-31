Вчителі просять не приносити на 1 вересня квіти: із чим це пов'язано

Діти з квітами на 1 вересня. Фото: Depositphotos

Напередодні першого вересня багато навчальних закладів України запропонували альтернативну традицію дарування квітів. Замість букетів педагоги закликають робити пожертвування на підтримку Збройних Сил країни.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Минулого дня знань асоціювався з білими бантами, церемонією першого дзвоника, святковими заходами та, звичайно, квітами. Однак, з урахуванням останніх подій та проблем корупції, багато освітян стали відмовлятися від подарунків. А поточний воєнний стан у країні ще більше акцентував на необхідності зосередитися на головному.

У світлі цих обставин у соціальних мережах поширилася нова ініціатива: робити внески на потреби армії замість купівлі квітів. Цю ідею активно підтримали не лише навчальні заклади по всій Україні, а й багато користувачів мережі. Педагоги стверджують, що такий жест буде більш цінним, враховуючи ситуацію, що склалася.

Проте не всі повністю підтримали цю ініціативу. Деякі українці вважають, що рішення дарувати квіти чи робити пожертвування залишається на розсуд кожної окремої людини.

Нагадаємо, що через повномасштабну війну в Україні новий навчальний рік для школярів доведеться дещо змінити. Потрібно знати, які важливі нововведення з'являться в українських школах з першого вересня 2023 року в умовах воєнного стану.