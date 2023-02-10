Вечерняя атака дронов 10 февраля: силы ПВО сбили четыре беспилотника над Одесщиной

Силы ПВО сбили четыре вражеских дрона

Украинские системы противовоздушной обороны уничтожили несколько дронов-камикадзе в небе над Одесчиной. Они пытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Подробности

По словам Марченко, были сбиты четыре вражеских беспилотника.

"Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесчиной были сбиты четыре дрона-камикадзе "Шахед", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры. Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и в очередной раз показали свой профессионализм", — написал чиновник.

Что известно о новой атаке дронов

Сегодня после 20:00 российские войска начали очередную атаку против Украины. В восточных и южных областях заметили вражеские дроны.

В частности, российские дроны-камикадзе были отмечены в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Напомним, утром 10 февраля российские войска запустили ракеты по территории Украины. Взрывы были слышны в Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кривом Роге, Харькове, Киеве, Хмельницком, Львове, Запорожье и т.д.

Воздушные силы ночью и утром сбили 61 российскую крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе. В целом же россия совершила 71 пуск крылатых ракет.

Кроме того, в ночь на 10 февраля по Харьковской и Запорожской областям выпустили до 35 зенитных управляемых ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.