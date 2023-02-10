Вечерняя атака дронов 10 февраля: силы ПВО сбили четыре беспилотника над Одесщиной

Вечерняя атака дронов: власти Одесчины сообщили об успешной работе ПВО
Украинские системы противовоздушной обороны уничтожили несколько дронов-камикадзе в небе над Одесчиной. Они пытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
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По словам Марченко, были сбиты четыре вражеских беспилотника.
"Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесчиной были сбиты четыре дрона-камикадзе "Шахед", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры. Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и в очередной раз показали свой профессионализм", — написал чиновник.
Что известно о новой атаке дронов
Сегодня после 20:00 российские войска начали очередную атаку против Украины. В восточных и южных областях заметили вражеские дроны.
В частности, российские дроны-камикадзе были отмечены в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.
Напомним, утром 10 февраля российские войска запустили ракеты по территории Украины. Взрывы были слышны в Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кривом Роге, Харькове, Киеве, Хмельницком, Львове, Запорожье и т.д.
Воздушные силы ночью и утром сбили 61 российскую крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе. В целом же россия совершила 71 пуск крылатых ракет.
Кроме того, в ночь на 10 февраля по Харьковской и Запорожской областям выпустили до 35 зенитных управляемых ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.