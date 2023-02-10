Вечірня атака дронів 10 лютого: сили ППО збили чотири безпілотники над Одещиною

Вечірня атака дронів: влада Одещини повідомила про успішну роботу ППО
Українські системи протиповітряної оборони знищили декілька дронів-камікадзе у небі над Одещиною. Вони намагалися атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
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Подробиці
За словами Марченка, було збито чотири ворожі безпілотники.
"Нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито чотири дрони-камікадзе "Шахед", які намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури. Дякую підрозділам ППО, які завжди на сторожі нашого неба та вчергове показали свій професіоналізм", — написав чиновник.
Що відомо про нову атаку дронів
Сьогодні після 20:00 російські війська розпочали чергову атаку проти України. У східних та південних областях помітили ворожі дрони.
Зокрема, російські дрони-камікадзе були помічені у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, зранку 10 лютого російські війська запустили ракети по території України. Вибухи було чутно на Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, у Кривому Розі, Харкові, Києві, Хмельницькому, Львові, Запоріжжі тощо.
Повітряні сили вночі та зранку збили 61 російську крилату ракету та 5 дронів-камікадзе. Загалом же росія здійснила 71 пуск крилатих ракет.
Крім того, у ніч на 10 лютого по Харківській та Запорізькій областях випустили до 35 зенітних керованих ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.