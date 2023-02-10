Вечірня атака дронів 10 лютого: сили ППО збили чотири безпілотники над Одещиною

Сили ППО збили чотири ворожі дрони

Українські системи протиповітряної оборони знищили декілька дронів-камікадзе у небі над Одещиною. Вони намагалися атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Подробиці

За словами Марченка, було збито чотири ворожі безпілотники.

"Нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито чотири дрони-камікадзе "Шахед", які намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури. Дякую підрозділам ППО, які завжди на сторожі нашого неба та вчергове показали свій професіоналізм", — написав чиновник.

Що відомо про нову атаку дронів

Сьогодні після 20:00 російські війська розпочали чергову атаку проти України. У східних та південних областях помітили ворожі дрони.

Зокрема, російські дрони-камікадзе були помічені у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, зранку 10 лютого російські війська запустили ракети по території України. Вибухи було чутно на Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, у Кривому Розі, Харкові, Києві, Хмельницькому, Львові, Запоріжжі тощо.

Повітряні сили вночі та зранку збили 61 російську крилату ракету та 5 дронів-камікадзе. Загалом же росія здійснила 71 пуск крилатих ракет.

Крім того, у ніч на 10 лютого по Харківській та Запорізькій областях випустили до 35 зенітних керованих ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.