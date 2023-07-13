Верховная рада поддержала закон о легализации медицинского каннабиса

Верховная рада Украины. Фото: google.com

Сегодня, 13 июля, Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом сообщает телеканал "Рада".

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Законопроект был принят в первом чтении. "За" проголосовало 268 народных депутатов:

"Слуга народа" — 183;

"Европейская Солидарность" — 10;

"Батькивщина" — 1;

"Платформа за жизнь" — 16

"Голос" — 19;

"Восстановление" — 11;

"За будущее" — 8;

"Доверие" — 12;

Внефракционные — 8.

Закон о медицинском каннабисе. Фото: "Рада"

Медицинский каннабис

Врачи применяют растение каннабиса и выделенные из него химические вещества для облегчения боли пациентов или лечения заболеваний, связанных с нарушением работы нервной системы.

Растение конопли содержит более 100 различных психотропных веществ, которые называются каннабиноидами. Они по-разному влияют на организм людей. В медицине используют два типа: каннабидол и дельта-9-тетрагидроканабидол (ТГК).

Канабидол — не психотропное вещество, а ТГК обладает определенными "пьянящими свойствами". Их соотношение в растениях конопли отличают сорта медицинского и немедицинского каннабиса. По словам исследователей, растения, которые содержат в себе большое количество каннабидола, почти не имеют ТГК, поэтому пациенты редко или вообще не чувствуют "опьянения".

Каннабиноиды марихуаны по химическому строению похожи на естественные соединения тела люди. Речь идет об эндоканабиноидах. Они регулируют аппетит, сон, настроение, память и боли. Медицинский каннабис позволяет улучшить самочувствие и физическое состояние организма человека.

Напомним, в Верховной Раде 2 июня зарегистрировали законопроект № 5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Под документом подписались 82 народных депутата из разных фракций.

Также мы писали, что в парламенте заблокирован законопроект №8401 о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса. В Верховную Раду внесли постановление, призванное не вводить в стране проверки и штрафы для предпринимателей во время войны.