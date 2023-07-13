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Верховна рада підтримала закон про легалізацію медичного канабісу

13 липня 2023 13:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Верховна рада підтримала закон про легалізацію медичного канабісу
Верховна рада України. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 13 липня, Верховна рада України прийняла законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомляє телеканал "Рада".

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Законопроєкт був прийнятий у першому читанні. "За" проголосувало 268 народних депутатів:

  • "Слуга народу" — 183;
  • "Європейська Солідарність" — 10;
  • "Батьківщина" — 1;
  • "Платформа за життя" — 16
  • "Голос" — 19;
  • "Відновлення" — 11;
  • "За майбутнє" — 8;
  • "Довіра" — 12;
  • Позафракційні — 8.
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Закон про медичний канабіс. Фото: "Рада"

Медичний канабіс 

Лікарі застосовуються рослину канабіс та виділені з неї хімічні речовини для полегшення болю пацієнтів або лікування захворювань, які пов'язані з порушенням роботи нервової системи. 

Рослина конопель містить понад 100 різних психотропних речовин, які називаються канабіноїди. Вони по-різному впливають на організм людей. У медицині використовують два типи: канабідол і дельта-9-тетрагідроканабідол (ТГК).

Канабідол — не психотропна речовина, а ТГК має певні "п'янкі властивості". Їх співвідношення у рослинах конопель відрізняють сорти медичного та немедичного канабісу. За словами дослідників, рослини, які містять в собі велику кількість канабідолу, майже не мають ТГК, тому пацієнти рідко або ж взагалі не відчувають "сп'янінння".

Канабіноїди марихуани за хімічною будовою схожі до природних сполук тіла люди. Йдеться про ендоканабіноїди. Вони регулюють апетит, сон, настрій, пам'ять та відчуття болю. Медичний канабіс дозволяє поліпшити самопочуття та фізичний стан організму людини. 

Нагадаємо, що у ВР ще 2021 року зареєстрували законопроєкт № 5596 про регулювання обігу конопель виключно в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.  Його побутове вживання залишиться поза законом.

Також ми писали, що у парламенті заблокували законопроєкт №8401 про повернення довоєнних правил оподаткування для бізнесу. У Верховну Раду внесли постанову, покликану не запроваджувати в країні перевірки та штрафи для підприємців під час війни.

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