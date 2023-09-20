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Верховная Рада одобрила вето Зеленского на законопроект о возобновлении э-декларирования

20 сентября 2023 14:51
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Верховная Рада одобрила вето Зеленского на законопроект о возобновлении э-декларирования
Верховная рада Украины. Иллюстративное фото: wikimedia.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В среду, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила вето Президента относительно законопроекта о возобновлении э-декларирования. Депутаты проголосовали за внесение поправок.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Вето Президента поддержало большинство депутатов — 341. Как сообщил Ярослав Железняк, внесенные в законопроект изменения предусматривают открытие деклараций сразу.

"На этот раз весь зал был тотально за открытость. Такие изменения за 2 недели в идеологии. Спасибо всем, кто боролся" , — заявил нардеп.

Также Железняк обнародовал результаты голосования по фракциям:

  • Слуга народа — 214;
  • Европейская Солидарность — 22;
  • Батькивщина — 13;
  • Платформа за жизнь и мир — 18;
  • За будущее – 11;
  • Голос — 18;
  • Довира — 17;
  • Видновлення Украины — 12;
  • Внефракционные — 16.
Нардеп Ярослав Железняк обнародовал результаты голосования
Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Напомним, 6 сентября петиция с призывом ветировать закон о декларировании набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Так, 12 сентября Президент ветировал закон о декларировании.

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