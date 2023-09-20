Верховная Рада одобрила вето Зеленского на законопроект о возобновлении э-декларирования
В среду, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила вето Президента относительно законопроекта о возобновлении э-декларирования. Депутаты проголосовали за внесение поправок.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Как депутаты ВРУ голосовали
Вето Президента поддержало большинство депутатов — 341. Как сообщил Ярослав Железняк, внесенные в законопроект изменения предусматривают открытие деклараций сразу.
"На этот раз весь зал был тотально за открытость. Такие изменения за 2 недели в идеологии. Спасибо всем, кто боролся" , — заявил нардеп.
Также Железняк обнародовал результаты голосования по фракциям:
- Слуга народа — 214;
- Европейская Солидарность — 22;
- Батькивщина — 13;
- Платформа за жизнь и мир — 18;
- За будущее – 11;
- Голос — 18;
- Довира — 17;
- Видновлення Украины — 12;
- Внефракционные — 16.
Напомним, 6 сентября петиция с призывом ветировать закон о декларировании набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Так, 12 сентября Президент ветировал закон о декларировании.