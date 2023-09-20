Верховная Рада одобрила вето Зеленского на законопроект о возобновлении э-декларирования

Верховная рада Украины. Иллюстративное фото: wikimedia.com

В среду, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила вето Президента относительно законопроекта о возобновлении э-декларирования. Депутаты проголосовали за внесение поправок.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Вето Президента поддержало большинство депутатов — 341. Как сообщил Ярослав Железняк, внесенные в законопроект изменения предусматривают открытие деклараций сразу.

"На этот раз весь зал был тотально за открытость. Такие изменения за 2 недели в идеологии. Спасибо всем, кто боролся" , — заявил нардеп.

Также Железняк обнародовал результаты голосования по фракциям:

Слуга народа — 214;

Европейская Солидарность — 22;

Батькивщина — 13;

Платформа за жизнь и мир — 18;

За будущее – 11;

Голос — 18;

Довира — 17;

Видновлення Украины — 12;

Внефракционные — 16.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Напомним, 6 сентября петиция с призывом ветировать закон о декларировании набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Так, 12 сентября Президент ветировал закон о декларировании.