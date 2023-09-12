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Президент наклав вето на закон про декларування

12 вересня 2023 10:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Президент наклав вето на закон про декларування
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Володимир Зеленський зранку 12 вересня наклав вето на закон про декларування. Законопроєкт передбачав не відкривати декларації ще рік. 

Про це він повідомив у відеозверненні.

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"Заветував прийнятий Верховною Радою закон, у якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу. Не через рік, а вже зараз реєстр треба відкривати", — сказав Президент.

Зеленський наголосив, що з цією головною правкою про відкриті декларації закон має бути проголосований, "бажано швидко".

Раніше ми повідомляли, законопроект №9534 про декларації був підписаний головою парламенту Русланом Стефанчуком. Його направили на підпис Президенту України.

Як ми розповідали раніше, петиція, у якій Президента Володимира Зеленського закликають накласти вето на ухвалений парламентом закон про декларування, набрала 25 тисяч необхідних підписів. Це відбулося за рекордні три години.

Нагадуємо, що віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Верховна Рада ще не передала законопроєкт щодо відновлення системи електронного декларування президенту України Володимиру Зеленському. Членам уряду та самому президентові ще потрібно розглянути остаточний варіант тексту цього закону.

Також ми писали, що депутати Верховної Ради не підтримали правку про відкриття публічних е-декларацій. Їй не вистачило набрати достатньої кількості голосів.

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