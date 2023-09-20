Верховна Рада схвалила вето Зеленського на законопроєкт щодо поновлення е-декларування

Верховна Рада України. Ілюстративне фото: wikimedia.com

У середу, 20 вересня Верховна Рада України схвалила вето Президента щодо законопроєкту про відновлення е-декларування. Депутати проголосували за внесення правок.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Вето Президента підтримала більшість депутатів — 341. Як повідомив Ярослав Железняк, внесені до законопроєкту зміни передбачають відкриття декларацій одразу.

"Цього разу весь зал був тотально за відкритість. Такі зміни за 2 тижня в ідеології. Дякую всім хто боровся", — заявив нардеп.

Також Железняк оприлюднив результати голосування по фракціям:

Слуга народу — 214;

Європейська Солідарність — 22;

Батьківщина — 13;

Платформа за життя та мир — 18;

За майбутнє — 11;

Голос — 18;

Довіра — 17;

Відновлення України — 12;

Позафракційні —16.

Скриншот повідомлення Ярослава Железняка

Нагадаємо, 6 вересня петиція із закликом ветувати закон про декларування набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Так, 12 вересня Президент наклав вето на закон про декларування.