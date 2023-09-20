Верховна Рада схвалила вето Зеленського на законопроєкт щодо поновлення е-декларування
У середу, 20 вересня Верховна Рада України схвалила вето Президента щодо законопроєкту про відновлення е-декларування. Депутати проголосували за внесення правок.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Як депутати ВРУ голосували
Вето Президента підтримала більшість депутатів — 341. Як повідомив Ярослав Железняк, внесені до законопроєкту зміни передбачають відкриття декларацій одразу.
"Цього разу весь зал був тотально за відкритість. Такі зміни за 2 тижня в ідеології. Дякую всім хто боровся", — заявив нардеп.
Також Железняк оприлюднив результати голосування по фракціям:
- Слуга народу — 214;
- Європейська Солідарність — 22;
- Батьківщина — 13;
- Платформа за життя та мир — 18;
- За майбутнє — 11;
- Голос — 18;
- Довіра — 17;
- Відновлення України — 12;
- Позафракційні —16.
Нагадаємо, 6 вересня петиція із закликом ветувати закон про декларування набрала необхідні 25 тисяч голосів.
Так, 12 вересня Президент наклав вето на закон про декларування.