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Верховна Рада схвалила вето Зеленського на законопроєкт щодо поновлення е-декларування

20 вересня 2023 14:51
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Валерія Пержун
редактор
Верховна Рада схвалила вето Зеленського на законопроєкт щодо поновлення е-декларування
Верховна Рада України. Ілюстративне фото: wikimedia.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У середу, 20 вересня Верховна Рада України схвалила вето Президента щодо законопроєкту про відновлення е-декларування. Депутати проголосували за внесення правок.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Вето Президента підтримала більшість депутатів — 341. Як повідомив Ярослав Железняк, внесені до законопроєкту зміни передбачають відкриття декларацій одразу. 

"Цього разу весь зал був тотально за відкритість. Такі зміни за 2 тижня в ідеології. Дякую всім хто боровся", — заявив нардеп.

Також Железняк оприлюднив результати голосування по фракціям: 

  • Слуга народу — 214;
  • Європейська Солідарність — 22;
  • Батьківщина — 13;
  • Платформа за життя та мир — 18;
  • За майбутнє — 11;
  • Голос — 18;
  • Довіра — 17;
  • Відновлення України — 12;
  • Позафракційні —16.
Нардеп Ярослав Железняк оприлюднив результати голосування
Скриншот повідомлення Ярослава Железняка

Нагадаємо, 6 вересня петиція із закликом ветувати закон про декларування набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Так, 12 вересня Президент наклав вето на закон про декларування.

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