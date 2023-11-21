Верховная Рада признала законность образования на оккупированных территориях

Студенты во время учебы. Иллюстративное фото: lexinform

Депутаты Верховной Рады поддержали закон о признании результатов образования, полученного на временно оккупированной территории Украины. Поддержка проходила во втором чтении.

Об этом сообщает нардеп от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

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Что даст такое решение

Сообщается, что за законопроект №9591 проголосовали 264 нардепа.

Согласно его правкам ко второму чтению, украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, будут иметь право на получение или продолжение получения высшего образования на территории других украинских регионов за счет государственного и/или местного бюджета с гарантированным предоставлением места в общежитии.

Для признания образовательных результатов студентов, обучавшихся на ВОТ, будут проводить аттестацию. Однако результаты обучения на уровне высшего образования могут признать в объеме не более 75 процентов общего объема образовательной программы. Также результаты обучения не будут признаваться по перечню специальностей и профессий, утвержденных правительством.

Закон о признании образования на ВОТ — что известно

Отметим, что поддержать этот законопроект неоднократно призывали правозащитные организации Украины. Отмечается, что из-за девятилетней оккупации сотни тысяч украинских детей вынуждены были учиться на захваченных территориях. Однако из-за того, что Украина не признает их последипломное образование, возник ряд вопросов о трудоустройстве или продолжении обучения.

Напомним, что ранее в Верховной Раде рассказали, отменят ли заочную форму обучения. Также нардеп Наталья Пипа рассказала, что власть планирует новый законопроект о получении высшего образования, согласно которому будут обращать внимание не только на возраст личности, но и на сферу деятельности.