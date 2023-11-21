Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Верховная Рада признала законность образования на оккупированных территориях arrow

Верховная Рада признала законность образования на оккупированных территориях

21 ноября 2023 17:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Верховная Рада признала законность образования на оккупированных территориях
Студенты во время учебы. Иллюстративное фото: lexinform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Депутаты Верховной Рады поддержали закон о признании результатов образования, полученного на временно оккупированной территории Украины. Поддержка проходила во втором чтении.

Об этом сообщает нардеп от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Что даст такое решение

Сообщается, что за законопроект №9591 проголосовали 264 нардепа.

Согласно его правкам ко второму чтению, украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, будут иметь право на получение или продолжение получения высшего образования на территории других украинских регионов за счет государственного и/или местного бюджета с гарантированным предоставлением места в общежитии.

Для признания образовательных результатов студентов, обучавшихся на ВОТ, будут проводить аттестацию. Однако результаты обучения на уровне высшего образования могут признать в объеме не более 75 процентов общего объема образовательной программы. Также результаты обучения не будут признаваться по перечню специальностей и профессий, утвержденных правительством.

Закон о признании образования на ВОТ — что известно

Отметим, что поддержать этот законопроект неоднократно призывали правозащитные организации Украины. Отмечается, что из-за девятилетней оккупации сотни тысяч украинских детей вынуждены были учиться на захваченных территориях. Однако из-за того, что Украина не признает их последипломное образование, возник ряд вопросов о трудоустройстве или продолжении обучения.

Напомним, что ранее в Верховной Раде рассказали, отменят ли заочную форму обучения. Также нардеп Наталья Пипа рассказала, что власть планирует новый законопроект о получении высшего образования, согласно которому будут обращать внимание не только на возраст личности, но и на сферу деятельности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме